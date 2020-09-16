Лукашенко: gротесты в Беларуси готовили десять лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сценарий протестов в Беларуси готовили 10 лет. Об этом он заявил в среду, 16 сентября, сообщает БелТА.



"Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Глава государства заявил, что в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч", - говорится в сообщении.



"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - заявил Лукашенко.



По его словам, "зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность президенту".



При этом Украину Лукашенко назвал "форпостом политических провокаций".



"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций", - сказал он.



Белорусский президент говорит, что тактика организаторов протестов в Беларуси строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Для этого за полгода до президентских выборов технологии дестабилизации якобы были обкатаны на выборах в парламент. Также он назвал семь этапов подготовки протестов в Беларуси.



Президент отметил, что неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.



"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле", - сказал он.



По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.



Также он выразил надежду на благоразумие старой Европы, которая "обуздает свои излишне ретивые окраины". "За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность", - указал он.



Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости реформировать избирательное законодательство республики. "На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица", - сказал он.



Лукашенко обвинил независимые СМИ и каналы в Telegram в том, что они сделали все, чтобы разрушить доверие людей к государству.



"Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того, чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству", - сказал он.



В связи с этим Лукашенко предложил новый уровень взаимодействия с обществом - местные диалоговые площадки.

