В Киевской области более 11 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 25 общеобразовательных школ. В них обучается 11 140 школьников.



Об этом сообщает заместитель Киевской ОГА Олег Торкунов.



При этом он отметил, что по состоянию на сегодня в Киевской области подтверждено 190 случаев заражения COVID-19 среди педагогов и учеников.



Торкунов также отметил, что на самоизоляции находятся 90 отдельных классов, в которых учатся 2945 детей.



Также в среду, 16 сентября, после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.



Также в области на карантин закрыты 11 детских садов с 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.

