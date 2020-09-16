В Киевской области более 11 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение
В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 25 общеобразовательных школ. В них обучается 11 140 школьников.
Об этом сообщает заместитель Киевской ОГА Олег Торкунов.
При этом он отметил, что по состоянию на сегодня в Киевской области подтверждено 190 случаев заражения COVID-19 среди педагогов и учеников.
Торкунов также отметил, что на самоизоляции находятся 90 отдельных классов, в которых учатся 2945 детей.
Также в среду, 16 сентября, после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.
Также в области на карантин закрыты 11 детских садов с 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.
Источник: РБК-Украина
18:19