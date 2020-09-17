Украина может получить очередной транш МВФ в декабре - Гетманцев

Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



"Есть надежда на то, что наша переговорная команда достигнет успеха и ми получим транш в декабре", - сказал он в эфире "Украинского радио" в среду.



Он добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

