Потребнастроения украинцев улучшились

В августе индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев улучшился на 1,8 п. – до 68,5 п. по 200-бальной шкале. Об этом свидетельствует результаты исследования агентства Info Sapiens, обнародованные среду, 16 сентября. При этом месяцем раньше ИПН вырос на 1,7 пункта.

"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", - сообщается на сайте агентства.



Согласно исследованию, в августе индекс текущего положения (ИТС) вырос на 1,8 п. – до 62,5 п., в частности индекс текущего личного материального положения увеличился на 2,4 п. (до 50,8 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 1,2 п. (до 74,2 п.).



В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц вырос на 1,7 п. - до 72,5 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 1 п. (до 74,4 п.), тогда как индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 2,8 п. (до 60 п.), а на протяжении ближайших пяти лет – на 3,3 п. (83 п.).



Также в отчете указывается, что в августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился на 10 п. – до 140 п., а как индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. – до 186,1 п.



Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев немного улучшились – индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до 156,9 п.

