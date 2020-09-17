В мире уже более 30 млн случаев COVID-19

В странах мира насчитывается уже более 30 млн человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.



Так, по состоянию на утро четверга, 14 сентября, в мире лабораторно подтверждено 30 026 368 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели свыше 308 тысяч человек.



При этом почти 21,8 млн пациентов уже вылечились и около 945 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 121,2.



Лидером по количеству инфицированных остаются США (6 828 301 случай), на второе место вышла Индия (5 115 893). Третьей идет Бразилия (4 421 686).



Всего в мире насчитывается около 7,3 млн активных случаев коронавируса.

