Белорусская оппозиция будет помогать отчисленным студентам поступать в украинские вузы - Цепкало

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступлением в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против президента Александра Лукашенко.



Об этом в своем Telegram сообщил Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.



"Мы информируем о том, что студентам, которые незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины со вступлением в украинские университеты", - отметил он.



Он также призвал молодых людей обращаться за помощью или информацией, указав контактный адрес электронной почты.

