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- Белорусская оппозиция будет помогать отчисленным студентам поступать в украинские вузы - Цепкало
Белорусская оппозиция будет помогать отчисленным студентам поступать в украинские вузы - Цепкало
Благотворительный фонд "Беларусь будущего" будет помогать с поступлением в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против президента Александра Лукашенко.
Об этом в своем Telegram сообщил Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.
"Мы информируем о том, что студентам, которые незаконным путем отчислили из белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины со вступлением в украинские университеты", - отметил он.
Он также призвал молодых людей обращаться за помощью или информацией, указав контактный адрес электронной почты.
Источник: Эспресо.ТВ
14:01
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