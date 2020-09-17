Больные COVID-19 избиратели смогут проголосовать дома

Избиратели с коронавирусом смогут участвовать в местных выборах из дому. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в четверг, 17 сентября.



"Конечно, смогут, это конституционное право любого гражданина принимать участие в выборах. Если человек болеет COVID-19, он должен обратиться к территориальной избирательной комиссии до 20:00 последней пятницы перед днем голосования и оставить заявление, что хочет проголосовать на дому в связи коронавирусной болезнью. В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты," - пояснил Степанов.

