Германия не видит общего между ситуацией в Беларуси и украинским Майданом

Нынешнюю ситуацию в Беларуси нельзя сравнивать с тем, что происходило во время зимы 2013-14 гг. в Киеве.



Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в Бундестаге, сообщает корреспондент Укринформа.



«Никто не хочет нового геополитического кризиса в центре Европы. Все те - и особенно те, кто в Москве, - кто уже видит перед собой второй Майдан или вторую Украину, на самом деле должны лучше знать, что Украина и Беларусь в этом вопросе несопоставимы», - заявил Маас.



Он напомнил, что на Майдане развевались флаги Европейского Союза, но ничего подобного не происходит в Беларуси, где люди выступают только за настоящую демократию, за честные и свободные выборы.



«Для нас в Европейском Союзе речь не идет об отделении Беларуси от России и присоединении ее к Европейскому Союзу, а о том, что мы стремимся обеспечить, чтобы жители Беларуси могли свободно и справедливо решать, за кого им голосовать... Поэтому речь не о том, возникла ли здесь вторая Украина или нет», - подчеркнул немецкий министр.



Маас подчеркнул «особую ответственность» России в этой ситуации, что вытекает из тесных отношений между двумя странами, которые белорусская оппозиция не ставит под сомнение. Но, отметил политик, при условии безусловной поддержки Лукашенко и гибридного влияния Москва, «несомненно, потеряет симпатию людей в Беларуси». Поэтому ЕС еще раз обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом, что Россия также должна работать над инициативой начала диалога на уровне ОБСЕ.



Выборы в Беларуси Маас назвал «искаженными и мошенническими». Он отметил, что немцы, которые 30 лет назад пережили собственную мирную революцию, стоят на стороне граждан Беларуси. Глава МИД от имени федерального правительства пообещал продолжать поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ.



Маас также не исключил, что в случае отказа президента Лукашенко вступить в диалог с протестующими санкционный список белорусских чиновников будет существенно расширен, в том числе и за счет него самого. Министры ЕС обсудят дальнейшие шаги относительно этого в следующий понедельник в Брюсселе.



Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1% . После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.



Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. человек, несколько человек погибло.



ЕС не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

