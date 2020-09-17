Хорошо покопаться в телефоне оппонента

Напередодні виборів мера Києва чинний столичний градоначальник Віталій Кличко нібито поцупив телефон свого потенційного супротивника Андрія Пальчевського. Про це сам постраждалий розповів у відеозверненні на власній сторінці у соціальній мережі Facebook.



За словами кандидата у столичні мери Пальчевського, Кличко викрав у нього телефон у ресторані. Пальчевський стверджує, що відпочивав у закладі із друзями, коли Кличко підбіг до офіціанта, вихопив у нього телефон опонента і пообіцяв передати.



«Поверни телефон, який ти вчора вкрав зі столу, за яким я сидів з компанією… швидко підбіг, вихопив його у офіціанта і сказав, що передасиш», — обурився Пальчевський. Він стверджує, що апарат йому так і не повернули, через що політик був змушений написав заяву до поліції.



Разом із тим сам Кличко на своїй сторінці у соцмережі написав, що проїжджав по вулиці Ярославів Вал і побачив за одним із столиків Пальчевського із «супутницею». Він стверджує, що повертався назад, коли кафе вже зачинялося, і помітив офіціанта, який із забутим телефоном в руках розшукував його власника. Кличко запевняє, що «дедуктивним методом встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевського», і пообіцяв офіціантові передати апарат власнику.



Натомість Пальчевський спростовує версію Кличка, вважаючи, що чинний мер просто мав бажання попорпатися у його телефоні.







«Насправді, він думав, що це мій. Адже добре напередодні виборів отримати телефон свого опонента, засунути туди свого носа і поритися там», - вважає кандидат в очільники міста.



Він додав, що офіціанта вже опитали правоохоронці.



«Зі слів офіціанта на ім'я Саша, який хотів забрати залишений на столі мобільний, виглядало це так. Підбіг мер міста, забрав телефон, сказав, що він викликає довіру у киян і передасть його, куди треба. При цьому офіціант вимагав від Кличка не забирати телефон, але мер наполіг», - стверджує політик, додаючи, що сам ніколи б не повірив, що мер міста-мільйонника здатен «вискочити зі свого джипа, швидко підбігти і вкрасти чийсь телефон».



Пальчевський впевнений, що правоохоронці можуть класифікувати дії Кличка як шахрайство чи грабіж.



«Один вже крав шапки і став президентом, але сподіваюся, що Кличку це з рук не зійде», - наголосив він.

