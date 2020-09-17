Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

По представлению СБУ, российского рэпера "Басту" с 16 сентября исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информационной политики Украины.



"31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из перечня", - говорится в сообщении.



Указано, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления.



Отмечается, что согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



Сообщается, что перечень лиц можно посмотреть на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" подрубрике "Информация".

