ЕП призвал расследовать отравление Навального и остановить СП-2

Европарламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, в которой призвал провести международное расследование инцидента, ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство Северного потока -2.



Так, Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование отравление Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств-союзников ЕС, а также ОЗХО.



"Европарламент настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе "акта Магнитского", усилил действующие санкции. Европейский парламент в свете дела Навального, вновь призвал остановить строительство Северного потока-2", - говорится в документе.



Вместе с тем, резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС.

