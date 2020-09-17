Нардепа Юрченко допросили в качестве подозреваемого

Народный депутат Александр Юрченко в четверг был допрошен в качестве подозреваемого, также ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения.



Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), после вручения подозрения народному депутату Украины проведен допрос указанного депутата в качестве подозреваемого и было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.



"Так, антикоррупционные органы будут просить суд принять народного депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.



Отмечается, что о дате и времени заседания по избранию меры пресечения будет сообщено дополнительно.



Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.



"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Офисе генпрокурора.



По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.



"Генеральным прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в Оисе генпрокурора.

