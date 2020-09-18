Бубка поздравил спортсмена, который побил его 26-летний мировой рекорд

Советский и украинский прыгун с шестом Сергей Бубка адресовал поздравил шведа Армана Дюплантиса, побившему достижение Бубки, которое продержалось целых 26 лет.



"Поздравляю с побитием моего рекорда! Потрясающий результат!" – написал Бубка в твиттере.



"Рад за него и его родителей. Они замечательные люди. И рад легкой атлетике и спорту в целом, что у нас такая яркая звезда на долгие годы. Всего наилучшего и вперед к новым высотам!" – напутствовал прославленный спортсмен.

