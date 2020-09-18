В Европарламенте заявили об угрозе срыва безвизового режима для Украины

Депутат Европарламента от ФР Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что из-за ситуации вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.



"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала европарламентарий в микроблоге Twitter.

