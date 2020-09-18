В Украине за сутки 3 228 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 3 228 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 573 человек, 68 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



Днем ранее, 17 сентября, был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19, 15 сентября было 2 905 инфицированных.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 169 472 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 468 человека, выздоровели - 75 486 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 90 518 человек, что на 1 587 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской области (322), Тернопольской (311) областях и в Киеве (291).



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 603 подозрения на заболевание COVID-19.

