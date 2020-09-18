В Беларуси силовики ищут людей, бравших детей на протесты

В Минске прокуратура начала разыскивать людей, приходивших на протесты с детьми. Об этом сообщила пресс-сллжба ведомства в пятницу, 18 сентября.



Затем прокуроры смогут информировать органы опеки о фактах участия детей в митингах для "рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии".



"В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена", - сказано в заявлении прокуратуры.

