Принять участие в местных выборах планируют 57% - опрос

Почти 60% украинцев собираются идти на выборы и голосовать за кандидатов в местные органы власти, при этом еще около 20% - колеблются. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Рейтинг", передает УНН.



"57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах.



Колеблются (50/50) - 19% респондентов, возможно примут участие - еще 9% респондентов.



О маловероятность участия в выборах заявили 15% респондентов.



Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, те респонденты, у кого высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов", - говорится в сообщении социологов.



Также назначается, что среди 65 партий, лидером электоральных предпочтений украинцев пока остается "Слуга народа".



"По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах партию "Слуга народа" на выборах в областные советы готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.



Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партияю "За майбутнє" - 5,8%, Радикальная партия - 4,7%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партия Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиція" и "Победа Пальчевского" - по 2,1%, партия "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопомощь - 1,2%", - говорится в исследовании.



Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 12 - 15 сентября 2020 года.

