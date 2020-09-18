Средств для закупки лекарств в проекте госбюджета-2021 достаточно – министр

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает достаточно средств для закупки лекарственных средств, считает министр финансов Сергей Марченко.



"Полагаем, что средств - более чем достаточно, потому что для закупки лекарств в этом году было предусмотрено 9,5 млрд грн, а в следующем - еще 9,5 млрд грн. И это при том, что у нас до сих пор есть дебиторская задолженность прошлых лет - 3,5 млрд грн", - сказал он в ходе презентации проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" в Верховной Раде в пятницу.



"Я могу по каждому из конкретных примеров, по каждому из лекарственных средств доказать безосновательность аргументов (о нехватке средств на госзакупку лекарств, предусмотренных проектом госбюджета-2021 - ИФ)", - заявил он, отвечая на критику народного депутата Ольги Стефанишиной.



В свою очередь, Стефанишина отметила, что "из госбюджета на медицину планируется выделить 3,5% ВВП, тогда как, по закону, их должно быть 5%".



"Фракция "Голос" за этот проект бюджета голосовать не будет. Я буду просить вас пересмотреть цифры на медицину и приоритезировать медицинские услуги и медицину, как это обещает президент Зеленский", - сказала она.

