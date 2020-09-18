Как принимать безналичный расчет без установки POS-терминала?

В конце ХХ века японская фирма Denso-Wave придумала QR-код, который стал применяться в различных сферах деятельности людей. С помощью черно-белых значков, являющихся виртуальными базами данных, часто осуществляется оплата онлайн и оффлайн покупок.



Теперь можно удобно и быстро оплатить по QR-коду любые товары и услуги без наличия POS-терминалов. Использование данных значков для оплаты услуг – обычное дело для США, Франции, Австралии, Швейцарии, Канады и Сингапура. Сегодня технология активно обретает популярность в других странах мира, в том числе и в Украине.

Виды и преимущества технологии

QuickResponse (QR) переводится как «быстрый ответ». Он представляет собой двухмерные штрих-коды, которые хранят соответствующую информацию. Существует два типа QR-кодов: статические и динамические. В первом случае штрих-код создается один раз и не может изменяться в будущем. Во втором случае можно менять информацию, которая записывается под конкретным значком. Это крайне удобно, ведь можно в любой момент менять описание, сумму или другие характеристики товаров.

Платежи по QR коду имеют ряд важных преимуществ:

высокая степень безопасности: данные, хранимые в значках, надежно зашифровываются;

минимальные затраты: данная технология бесконтактного расчёта считается наиболее экономной, ведь не нужно использовать POS-терминалы;

оперативность: оплата услуг осуществляется мгновенно, не требуя особого усилия от покупателей и мерчантов;

надёжность: при оплате покупок через QR-коды вероятность допущения ошибок сведена практически к нулю (значки правильно считываются даже при 25-30% поврежденной площади).

Особенности создания QR-кодов

Для повышения конверсии платежей продавцы пользуются двухмерными знаками, нанося их на чеки, упаковки с товаром и т. д. В случае правильного использования QR-кодов обеспечивается максимальный комфорт для покупателей и продавцов. Существуют различные сервисы, которые помогают с созданием QR-кода для оплаты. Многие украинские банки уже предоставляют мобильные приложения для смартфонов, с которыми генерация двухмерных штрих-значков является простой и быстрой.