Какие игры самые популярные в 2020 году?

С каждым годом производители компьютерных игр выпускают всё новые версии нашумевших блокбастеров, и 2020 не стал исключением. Сегодня появилось несколько новых игрушек для ПК и консолей, которые в кратчайшие сроки успели завоевать любовь миллионов геймеров. Но и многие старые игры не думают сбавлять обороты, продолжая пользоваться высоким спросом.



Если говорить о самых популярных играх в 2020 году, то среди них можно выделить World of Tanks, World of Warships, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), Half-Life: Alyx, Assassin's Creed: Valhalla, WarCraft III: Reforged, Doom Eternal, Resident Evil 3 Remake, Minecraft Dungeons, Warface и др. При этом многие из них позволяют играть в режиме онлайн, не устанавливая на свой ПК.

Множество игрушек от именитых разработчиков предоставляют платные функции, которые обеспечивают бо́льшее удобство и интерес игрового процесса для геймеров. Оплата онлайн-игр предоставляет определенные привилегии, поэтому множество пользователей готовы тратить собственные средства, чтобы получить к ним доступ.

Особенности оплаты онлайн-игр

Если вам хочется воспользоваться платными функциями популярных игрушек 2020 года, можете перейти по ссылке и пополнить собственный счет с помощью Oplata.com. Благодаря сервису пользователи имеют возможность быстро и без особых трудностей зачислять средства в профиль онлайн-игр через интернет. Всё, что нужно для этого – наличие карты любого банка Украины, компьютер или мобильное устройство с подключением к интернету.

Вам больше не придется тратить время на поиски подходящего платёжного терминала и выстаивать в очередях.

Алгоритм пополнения онлайн-игр

Пополнение персонального счета в популярных игрушках предусматривает такие шаги: