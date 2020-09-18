Аваков: Лукашенко "свихнулся на своей власти"

Министр внутренних дел Арсен Аваков нелестно отозвался о Президенте Беларуси Александре Лукашенко.



Об этом он написал в социальной сети Facebook.



"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.



Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - написал Аваков.



Он также добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.



"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - предложил Аваков Лукашенко.

