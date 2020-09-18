Нардеп рассказал, как будут наказывать перевозчиков за перевес фур

16 сентября, народные депутаты приняли за основу проект закона о повышении ответственности для перевозчиков за превышение габаритно-весовых норм. Какие штрафы ждут перевозчиков за несоблюдение норм перевозки, в своем Facebook рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Игорь Васильев, передает УНН.



Так, нардеп сообщил, что законопроектом вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и видеосъемки.



"В том числе в автоматическом режиме, что практически сводит к нулю контакты между перевозчиками и сотрудниками различных контролирующих органов, а значит и уменьшается коррупционная составляющая", - пишет Васильев.



Перевозчиков, которые отказались от габаритно-весового контроля, ждет штраф в размере 51 тыс. грн.



Ответственность за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз (внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза) наказывается штрафом в размере 34 тыс. грн.



"Также увеличиваем штраф за перегрузки транспорта более чем на 30% с 34 тыс. грн до 51 тыс. грн", - добавляет нардеп.



Сейчас документ готовится ко второму чтению. Его принятие обеспечит эффективную борьбу с главными разрушителями украинских дорог - "перегрузами".



"Строить и ремонтировать дороги недостаточно, если мы не будем бороться с одним из главных факторов, которые их разрушают", - резюмировал нардеп.

