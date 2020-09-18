Нардеп Юрченко не пришел в суд

Народный депутат Александр Юрченко, которому накануне объявили о подозрении в коррупции, в пятницу, 18 сентября, не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.



"Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", - сказала Чемерис.



По ее словам, в связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.



НАБУ опубликовало запись переговоров нардепа и его помощника с детективом под прикрытием о предоставлении неправомерной выгоды.



Вчера нардепу Юрченко сообщили о подозрении. Также сообщалось, что его исключили из фракции Слуга народа и допросили в САП.

