Адвокат попросил назначить Михаилу Ефремову условный срок

Адвокат Владимир Васильев попросил суд назначить актеру Михаилу Ефремову условное наказание по делу о ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда Москвы.



«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным», — сказали в суде.



О том, что адвокат Владимир Васильев участвует в деле актера, ранее не сообщалось. 15 сентября стало известно, что интересы Ефремова во время апелляции на его приговор будет представлять адвокат Роман Филиппов.



18 сентября прежний адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор по делу о ДТП. Жалобу на приговор также подала компания «Стоун-XXI», владелец автомобиля Lada, попавшего в ДТП с Ефремовым.



После вынесения приговора Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего его с начала процесса. Федеральная палата адвокатов с июля расследует дисциплинарное дело в отношении защитника. Минюст РФ ранее предложил лишить Пашаева статуса адвоката.

