Хасиды на границе с Украиной начали возвращаться в Беларусь - пограничники

Хасиды-паломники, которых не пропустили в Украину, отпразднуют Рош ха-Шана в белорусских городах Пинск и Гомель. На данный момент на границе остаются не более 150 человек. Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.



Сообщается, что хасиды начали возвращаться в Беларусь, поскольку празднование иудейского нового года начнется через несколько часов. Вечером пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться.



Также сообщается, что сегодня к ним приезжали дипломаты из посольства Израиля в Беларуси, а также посол Алон Шогам. МЧС и Красный Крест уже сворачивают теплые палатки и лагерь.



Часть паломников планирует ехать в Гомель, часть - в Пинск. Издание пишет, что в Гомеле паломники уже заселяются в гостиницы. Кроме того, некоторым удалось купить билеты на самолет в Израиль.

