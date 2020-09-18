В ЕС решительно настроены на введении санкции против Беларуси - представитель

Есть политическая воля руководства ЕС применить санкции в отношении представителей Беларуси, но комментировать их до принятия решения рано, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.



"Есть решительный настрой на самом высшем политическом уровне (ЕС) ввести санкции против тех, кто несет ответственность за недопустимые репрессии в Беларуси. (...) Процедура (проработки санкций - ИФ) продолжается. Решение еще не принято. Следовательно, мы не комментируем спекуляции, утверждения, утечки об обсуждениях, работе в различных подразделениях совета", - сказал представитель Борреля.



Он отвечал на вопрос о том, что Кипр якобы блокирует принятие санкций против Белоруссии из-за того, что не решается вопрос о санкциях против Турции за буровые работы в его исключительной экономической зоне.



При этом Стано подтвердил, что санкции готовятся в ответ на фальсификацию выборов в Белоруссии и на репрессии против гражданского населения.

