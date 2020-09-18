Украинские клубы узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы

"Десна" и "Колос" узнали потенциальных сопернков в раунде плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоялась сегодня, 18 сентября.



"Десна" в случае выхода в раунд плей-офф в гостях сыграет против победителя пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).



"Колос", если пройдет третий этап квалификации, то на выезде встретится либо с датским "Копенгагеном", либо с польским "Пястом", который сыграют друг против друга в третьем раунде.



Матчи этой стадии запланированы на 1 октября.

