Lego планирует перейти на полностью перерабатываемые материалы

Датская компания Lego сообщила о намерении полностью избавиться от одноразового полиэтилена в упаковке своих товаров, а также перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов. Об этом в пятницу, 18 сентября, говорится в пресс-релизе компании.



"Некоторые из наших упаковок содержат одноразовый пластик, который сегодня не является экологически безопасным или в некоторых случаях не подлежит переработке. Вот почему мы принимаем срочные меры, чтобы к 2025 году вся наша упаковка была экологически безопасной", - сообщили в компании.



Сейчас упаковка кубиков Lego прозрачная, чтобы потребители могли видеть, какие детали находятся внутри.



"С бумажными пакетами у детей нет такой возможности, но при тестировании мы обнаружили, что они наслаждались моментом открытия упаковки", - сказал Тим Брукс, вице-президент по экологической ответственности Lego.



Согласно планам компании, к 2022 году датская компания планирует модернизировать свое производство таким образом, чтобы свести к нулю выбросы углерода и снизить потребление воды на 10%.



К 2025 году все отходы производства будут перерабатываться, а не отправляться на свалку.



К 2030 году компания намерена отказаться от использования пластика на масляной основе, а некоторые комплекты уже изготавливаются из пластика на основе сахарного тростника.

