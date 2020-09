Названы первые игры для PlayStation 5

Sony назвала ряд новых игр, которые первыми будут доступны на консоли нового поколения. Об этом сообщается в материале на сайте компании.



В комплекте с приставкой будет доступен платформер Astro’s Playroom от Japan Studio, остальные игры придется докупать отдельно. С момента выхода PS5 в продажу пользователи смогут приобрести ролевой экшен Demon’s Souls, который является ремейком одноименной игры и Destruction All Stars, которая совмещает в себе экшен от третьего лица и гонки.



Среди других эксклюзивов на старте будут доступны Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Sackboy A Big Adventure. Продолжение серии игр про Человека-Паука появится в двух версиях — стандартной и расширенной. Стоимость базовой версии составит 60 евро, Ultimate Edition — 80 евро. Летом Sony уже анонсировала Spider-Man: Miles Morales, но на сентябрьской презентации разработчики показали расширенный геймплей игры. В частности, на видео были продемонстрированы возможности главного героя Майлза — например, становиться невидимым во время боя.



Одним из главных релизов, который показали в конце мероприятия, оказалась следующая часть God of War. Судя по короткому тизеру, игра получит название Ragnarok («Рагнарек»), ее выход намечен на 2021 год. Также Sony официально анонсировала выход Final Fantasy XVI — это первая номерная часть серии с 2016 года. Продолжение популярной ролевой игры будет эксклюзивом для PS5, но позже оно появится и на ПК.



В ходе мероприятия студия Warner Bros. показала Hogwarts Legacy — игру во вселенной Гарри Поттера. Ее действие разворачивается в 1800-е годы, главным героем оказывается неназванный волшебник, обладающий уникальным даром. Ролевая игра с открытым миром будет доступна на всех поколениях консолей, включая PlayStation 4 и Xbox One, и выйдет в 2021 году.



Разработчики игр Call of Duty показали геймплей сюжетной кампании новой части серии. На кадрах четырехминутного ролика главный герой выполняет миссию в турецком аэропорту с перестрелками и погоней за самолетом. Версии Black Ops Cold War для PS5 и Xbox будут доступны сразу после появления консолей в продаже. Представленная на мероприятии посредством сюжетного трейлера Resident Evil Village выйдет в 2021 году.