Блогер: Люди Коломойского демонстративно показывают свое неуважение к Президенту

В преддверии предвыборной кампании в столице раскол и противостояние в президентской партии стали очевидными. Об этом у себя на странице Facebookнаписала блогер Анастасия Азарова.

По ее мнению, Игорь Коломойский с приходом Зеленского думал, что будет управлять страной. Но тот факт, что он не смог вернуть Приватбанк, говорит о том, что он вообще остался не у дел. А тем временем к нему ФБР подбирается всё ближе.

«Группа народных депутатов от «СН», в основном бывшие «укроповцы», Анна Бондар, Дмитрий Гурин, Сергей Швец и особенно замглавы ОП Кирилл Тимошенко продвигают на проходные места в списки в Киевсовет своих кандидатов, - пишет Азарова. - В основном это выходцы с 1+1 Евгений Плинский, Юлия Палийчук, Евгений Куксин, Михаил Ганецкий, Романенко, Туний, Крамаренко, Батанов, Крушельницкий и скандальный блогер Александр Барабошко. Это лишь часть людей из списка, который недавно в сеть слил Гео Лерос. Этот список Леросу любезно предоставил директор агентства УНИАН Артём Ковалёв, человек Коломойского. Ковалёву список дал Сергей Швец, тоже верный соратник Игоря Валерьевича».

Анастасия Азарова называет это спецоперацией по развалу внутри «СН» и снижению рейтинга партии в Киеве. «За неделю или две до выборов они вскроются, как консервы, чтобы развалить работу команды изнутри. Это могут быть и провокации, и фейки, с которыми они выйдут в медиа и будут публично уничтожать рейтинг «СН». Если фракцию «СН» в Киеве умножить на ноль, это будет выгодно Илье Павлюку (так как его люди с списке у Пальчевского), и Столару, который так же поддерживают Пальчевского, ОПЗЖ и Пинчука от Голоса. Из этого списка скандальный блогер Барабошко», - написала блогер.

Андрей Пальчевский

Также она напомнила, что Александр Барабошко «небезызвестный блогер, славится чёрным пиаром и травлей оппонентов. Во времена Порошенко посидел в СИЗО и попал в карман к Петру Алексеевичу. Сейчас он успешно мочит президента и Ермака у себя в соцсетях. Оказалось, Барабошко – ближайший друг Кирилла Тимошенко, который теперь пытается убедить президента в том, что Саша одумался, поддерживает Президента и Кирилл за него ручается». В общем, «активная» команда проекта «Исландия» идёт на выборы, чтобы «шатать режим изнутри»», - отметила Анастасия Азарова. Она подчеркнула, что «люди» Коломойского демонстративно показывают свое неуважение к Президенту.

«Если случится провал на местных выборах, как они и планируют, они пойдут в наступление на Зеленского. Павлюк сам по пьяни признавался, что ведёт специально группу предателей, чтобы валить Зеленского», отмечает блогер. По ее данным, ловят и Ирину Верещук на тщеславии и желании быть второй Юлией Тимошенко. Она, Дубинский, Куницкий, Корниенко и Качура создают межфракционное объединение «Киев без Кличко». «Хоть она там и глава, по сути, ничего не решает. Объединение занимается тем, что Качура с Дубинским мочат Тищенко и Корниенко, а не Кличко. В итоге на Корниенко, как на главу штаба, повесят ответственность за провал выборов. А на Тищенко, который отвечает за полевой штаб, полетят все шишки», - говорится в тексте.

Илья Павлюк

По мнению Азаровой, в сложившейся ситуации, чтобы выиграть выборы в столице Президенту стоит прислушаться к Александру Корниенко.

«В общем, битва за Киев началась. Пока Коломойский, Пинчук, Павлюк и Столар мутят воду, Корниенко и Тищенко пытаются держать оборону, за что сейчас и получают порции грязи в СМИ. Особенно после интервью Богдана Гордону…Есть все шансы, если Корниенко и Тищенко будут действовать сообща, что они выиграют выборы в Киеве с хорошим результатом. Это бы могло стать большой победой тандема Корниенко-Тищенко», - резюмировала Анастасия Азарова.