Старый антибиотик оказался противораковым оружием

Салфордский университет сделал прорыв в лечении рака. Основной целью исследовательской работы была борьба с метастазами. Вторичные опухоли нередко проявляют стойкость к химио- и лучевой терапии.



Эксперты занялись поиском ингибиторов, которые подавляли бы метастазы. Было установлено: уязвимое место метастазов - запас энергии. По словам специалистов, чтобы лишить клетки энергии и, тем самым, возможности размножаться, использовался доксициклин. Данное средство представляет собой полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия.



Исследователи изменили доксициклин, сделав его в пять раз более действенным против клеток раковых метастазов. Правда, модификации лишили доксициклин антибиотических свойств. Значит, нет риска развития устойчивых бактериальных инфекций на фоне лечения рака. Так как доксициклин давно существует на рынке и признан безопасным, не исключено, что его измененную версию быстро допустят до клинических испытаний.

