ФБР подтвердило перехват посылки с рицином для Трампа

В ФБР подтвердили проверку посылки для Дональда Трампа, в которой обнаружили чрезвычайно токсичное вещество рицин, от которого нет противоядия. Сейчас спецслужбы ищут отправителя конверта.



Об этом сообщает CNN.



"ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности", - указано в сообщении ФБР в Twitter.



Также служба безопасности напомнила, что вся получаемая Белым домом корреспонденция проверяется перед передачей президенту. ФБР и Секретная служба США уже занимаются отправителем письма. На данный момент известно, что оно было отправлено из Канады.

