ФБР подтвердило перехват посылки с рицином для Трампа
В ФБР подтвердили проверку посылки для Дональда Трампа, в которой обнаружили чрезвычайно токсичное вещество рицин, от которого нет противоядия. Сейчас спецслужбы ищут отправителя конверта.
Об этом сообщает CNN.
"ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности", - указано в сообщении ФБР в Twitter.
Также служба безопасности напомнила, что вся получаемая Белым домом корреспонденция проверяется перед передачей президенту. ФБР и Секретная служба США уже занимаются отправителем письма. На данный момент известно, что оно было отправлено из Канады.
Источник: Strana.ua
08:43