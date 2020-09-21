Кличко припугнул киевлян "красной зоной"

в воскресенье в Киеве коронавирус подтвердился у 343 человек, среди них 29 детей и 8 медиков. Мэр Виталий Кличко обратил внимание жителей столицы, что карантин в столице может быть ужесточен, если горожане не будут придерживаться ограничительных мер.



Об этом в воскресенье, 20 сентября, городской голова написал в своем телеграм-канале.



"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 343 человека", - говорится в сообщении.



Уточняется, что среди новых пациентов:



181 женщина (от 19 до 82 лет);

133 мужчины (от 19 до 84 лет);

17 девочек (от 2 до 17 лет);

12 мальчиков (от 25 дней до 16 лет).



Также мэр Киева рассказал, что коронавирусная болезнь подтвердилась у еще 8 медиков.



В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. 4 больных умерли, таким образом общее число летальных случаев Covid-19 в столице выросло до 316. Выздоровел за минувшие сутки 31 человек, всего коронавирусную болезнь преодолели 5859 горожан.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58, в Деснянском - 57 и в Оболонском районе - 52 случая.



"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращению к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!" - резюмировал Кличко.

