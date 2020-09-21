Европа и Россия раскритиковали решение США возобновить санкции против Ирана

В министерстве иностранных дел Российской Федерации раскритиковали возобновление Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и заявили о серьезном ударе по авторитету Совбеза ООН. Страны "Евротройки" согласились с позицией российских коллег.



Соответствующее заявление в воскресенье, 20 сентября, сделала пресс-служба ведомства в Telegram.



"Все, что делает Вашингтон, - не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел", - говорится в заявлении.



Также в МИД РФ напомнили, что еще в 2018 году США вышли из ядерной сделки с Тегераном и в одностороннем порядке восстановили санкции против него. По словам представителей ведомства, американское руководство начало создавать помехи выполнению резолюции Совбеза ООН 2231.



Согласно этому пункту, в случае невыполнения условий соглашения любой из ее участников может требовать восстановления штрафных мер и другие стороны не могут наложить вето на это требование.



"Теперь пытаются заставить всех надеть "очки дополненной реальности" с маркировкой "made in USA" и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир - не американская компьютерная игра", - отметили дипломаты.



Дипломаты назвали поведение Вашингтона "серьезным ударом" по авторитету Совета Безопасности ООН и проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом, что неприемлемо не только для России, но и для других членов Совбеза.



В МИД добавили, что члены Совбеза ООН в августе констатировали нецелесообразность введения санкций против Ирана из тех соображений, из которых исходит Госдеп США.



"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены, - значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть наконец правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", - резюмировали представители ведомства.



В свою очередь страны "Евротройки", Великобритания, Франция и Германия, указали на то, что любые решения США в рамках механизма ООН по восстановлению санкций против Ирана не имеют юридической силы, так как ранее Штаты вышли из соглашения по ядерной программе Ирана в 2018 году.



Соответствующую позицию постпреды трех стран в ООН представили в письме, направленном Совбезу.



В то же время в Белом доме убеждены, что Вашингтон имеет право воспользоваться пунктом 2231 резолюции Совбеза ООН, поскольку участвовал в подписании документа в 2015 году.

