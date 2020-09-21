Трамп рассказал, кто может заменить умершую судью-феминистку в Верховном Суде США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе готов выдвинуть кандидатуру на пост судьи Верховного Суда, которая придет на замену умершей 18 сентября Рут Бейдер Гинзбург. По словам американского лидера, вакантное место может занять женщина.



Об этом президент США заявил 19 сентября в ходе митинга в Фейетвилле, Северная Каролина, сообщает CNN.



"На следующей неделе я буду выдвигать кандидата. Это будет женщина", - сказал Трамп.



Потенциальными кандидатами на пост судьи Верховного Суда США считаются Эми Кони Барретт и Барбара Лагоа, которые, по заявлению телеканала, придерживаются консервативных взглядов. В общем списке присутствует 45 кандидатов, но Трамп заявляет, что основные кандидаты уже определены.

