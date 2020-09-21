Стала известна сумма, потраченная из Фонда борьбы с COVID-19

Министр финансов Украины Сергей Марченко озвучил сумму, которая была потрачена из Фонда борьбы с коронавирусом за время карантина. Всего в Фонд было выделено 66 миллиардов гривен, сообщает Радио Свобода. Марченко заявил, что было использовано 23 миллиарда, из них 10 миллиардов использовано на строительство дорог.

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами", - сообщил министр финансов.



При этом он добавил, что "много критики" из-за использования средств из "коронавирусного фонда".

