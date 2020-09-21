В Литве заявили, что отреагируют на отказ ЕС ввести санкции против Минска

Вильнюс соответствующими решительными действиями отреагирует на отказ Евросоюза ввести санкции против Белоруссии. Об этом в воскресенье заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.



"Если до четверга никакие решения о санкциях ЕС против Белоруссии не последуют, мы поднимем данный вопрос самым острым способом", - заявил он. Как именно Литва в таком случае намерена отреагировать, Науседа не уточнил.



Президент напомнил, что страны Балтии совместно ввели против официальных лиц Белоруссии, ответственных, по их мнению, за фальсификацию итогов президентских выборов 9 августа и применение насилия против протестующих, персональные санкции. "Однако никакие национальные санкции не могут стать заменой единого принципиального решения ЕС, которого мы и ожидаем", - сказал он.



Литва, Латвия и Эстония 31 августа первыми из членов ЕС огласили свой единый санкционный список в отношении властей Белоруссии, в который вошли 30 человек, в том числе президент страны Александр Лукашенко. В Вильнюсе заявляют, что для Литвы этот перечень окончательным не является и может быть расширен. До согласования с Ригой и Таллином у Вильнюса был отдельный список. Изначально в него вместе с Лукашенко входили 32 человека, затем он был расширен до 118 лиц, но после согласования с Латвией и Эстонией санкции были введены лишь против 30 человек, им запретили въезд в страны Балтии.



