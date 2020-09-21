Кравчук исключил одностороннюю инспекцию на Донбассе

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на Минских переговорах Леонид Кравчук заверил, что односторонних инспекций позиций ВСУ на Донбассе в будущем не будет. Об этом он сказал в опубликованном в воскресенье, 20 сентября, интервью Радио Свобода.



Он отметил, что окончательных договоренностей по этому поводу еще нет, но Украина будет добиваться двухсторонних проверок.



"… то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы. Не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону", - сказал Кравчук.



По его словам, пока ТКГ отрабатывает механизмы проведения исследований, которые есть в минских договоренностях о всеобъемлющей тишине.



"Мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать, будем исследовать, опять же с помощью мониторинговой миссии, которая работает в рамках трехсторонней контактной нашей группы, и будем дальше идти вперед. А сегодня то, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование у села Шумы. Но поскольку противоположная сторона нарушила сразу же утром на следующий день то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские вооруженные силы и Украины отказалась от такого инспектирования", - подчеркнул Кравчук, добавив, что в дальнейшем все будет происходить в соответствии с выработанных механизмом.

