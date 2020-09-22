Резников: вопрос миротворцев на Донбассе не снят

Вопрос о возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе не снят, его временно отложили. Об этом заявил в эфире телеканала Прямой вице-премьер-министр, представитель Украины на переговорах по Донбассу Алексей Резников.



Он считает, что данный вопрос могли бы вновь поднять на встрече лидеров стран нормандской четверки.



"Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", - отметил вице-премьер.

Резников напомнил, что вопрос миротворцев "обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН". Тогда обсуждалось, какой характер будет у этой миссии - установление мира или его поддержание, а также где именно будут присутствовать миротворцы: по всему Донбассу, на линии разграничения или у границы с РФ.



Он добавил, что Украине нужна помощь, поскольку миссия ОБСЕ на Донбассе не всегда справляется.

