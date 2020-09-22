Вечная проблема: как защитить ребенка от вшей

Осенью родители бросают все силы, чтобы защитить ребенка от простуды и гриппа. Но есть проблема, которая подстерегает детей в любое время года – заражение головными вшами. Ребенок ходит в школу, где, зачастую повышена вероятность подцепить не только ОРВИ, но и вшей. Мы расскажем о методах профилактики педикулеза, чтобы вы могли защитить малыша от педикулеза.

Как происходит заражение вшами

Иногда вшам приписывают свойства летучих насекомых. Но эти паразиты летать и прыгать не умеют. Заражение происходит через тесный контакт волос или личных вещей от зараженного ребенка к здоровому. У вши цепкие лапки с клешнями, поэтому она переползает и цепляется за волос.

Если заражение произошло, необходимо задуматься о быстром лечении, чтобы не запустить проблему. О народных методах лучше забыть, незачем возвращаться в Средневековье, если рынок полнится средствами против педикулеза. Родители, заботясь о здоровье ребенка, обращают внимание на состав, желая и быстро избавиться от вшей, и не навредить химией. Одно из таких средств, которое содержит только растительные компоненты – Лавинал Спрей. Оно обеспечивает эффективное избавление от паразитов и не вредит здоровью ребенка.

Методы профилактики от педикулеза

Профилактика заражения вшами – не пустой звук. Даже если ребенок переболел педикулезом, существует повторная вероятность болезни. Помимо основных методов защиты, можно попробовать средство для отпугивания вшей. Оно убережет ребенка от заражения, особенно в школьный сезон.

Несколько простых методов помогут максимально обезопасить ребенка от заражения вшами.

1. Длинноволосым девочкам завязывайте пучки или заплетайте косы. Так у вши будет меньше возможности зацепиться лапками за волос. Мальчика периодически водите на стрижку. Или, если у него длинные волосы, просите завязывать хвостик.

2. Приучите ребенка не пользоваться чужими расческами.

3. В бассейне малыш должен использовать только личную шапочку и полотенце.

4. Девочки не должны брать чужие заколки и резинки.

5. Шарф и шапку ребенок должен либо прятать в рукава или карманы, либо в отдельный пакет.

6. Шубу лучше выворачивать мехом внутрь.

7. Возьмите за правило проглаживать утюгом мягкие головные уборы ребенка перед каждым надеванием.

Профилактический осмотр головы раз в неделю – один из методов профилактики. Дети любят такую процедуру. И ребенок расслабляется, и вы спокойны. Проводить профилактический осмотр лучше в светлой комнате днем. Гребешком разделяйте волосы на проборы и просматривайте каждую прядь на наличие вшей и гнид. Особое внимание уделяйте зоне за ушами и на затылке. Соблюдайте простые правила, пользуйтесь специальными средствами и будьте уверены – у вшей будет меньше шансов, чтобы заселить кожу головы вашего ребенка.