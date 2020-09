В США вакцина против коронавируса станет доступной задолго до конца года – Трамп

Вакцина против коронавируса COVID-19 станет доступной в США намного раньше конца 2020 года, первыми, вероятно, будут вакцины компаний Pfizer, Inc. и Johnson&Johnson, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.



"У вас она будет задолго до конца года, может, к концу октября", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox and Friends.



Он уточнил, что первой готовой вакциной, вероятно, будет вакцина производства компании Pfizer, Inc. Трамп также похвалил работу разработчиков вакцины Johnson&Johnson, отметив, что она "вероятно, будет (готова - ИФ) немного позже".



Помимо этого, он упомянул вакцины против коронавируса компаний Moderna и AstraZeneca, сказав, что "они справляются очень хорошо ".



Трамп подчеркнул, что при разработке вакцин особое внимание уделялось их безопасности.



"Абсолютная безопасность, это (приоритет - ИФ) номер один", - сказал Трамп.



Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, запланированным на 3 ноября.



Ранее в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".



AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Потенциальные вакцины компаний Pfizer и Moderna в настоящее время в также проходят клинические испытания.