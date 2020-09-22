Лукашенко должен мирно передать власть - президент Европарламента

Ситуация, сложившаяся в Беларуси, когда тысячи граждан находятся за решеткой и подвергаются пыткам за участие в мирном протесте, неприемлема, поэтому единственный выход из нее - мирная передача власти.



Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на заявление президента Европарламента Дэвида Сассоли по итогам его встречи сегодня в Брюсселе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Полный текст документа опубликован на сайте Европейского парламента.



«Сегодня я приветствовал Светлану Тихановскую в Европейском парламенте, рад, что у нее все в порядке. К сожалению, тысячи белорусов все еще в заключении, многие из них подвергаются пыткам в своей стране. Уже 45 дней народ проводит демонстрации на улицах, отстаивая собственное право выбирать будущее своей страны. Текущая ситуация неприемлема. Я призываю господина Лукашенко освободить всех заключенных и присоединиться к диалогу с Координационным советом и представителями народа Беларуси», - сказал президент Европарламента.



Он напомнил, что на прошлой неделе Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую уважать гражданские, политические права и права человека в Беларуси и поддерживает идею о введении целевых санкций против тех, кто виновен в насилии.



«Мы убеждены, что только граждане Беларуси могут быть творцами собственной судьбы. Единственным приемлемым решением является мирная передача власти», - добавил Сассоли.



Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководивший страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.



Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.



Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

