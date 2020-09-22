ПЦУ занимается рейдерством и отжимает храмы, – священник УПЦ КП

На сегодняшний день основной задачей ПЦУ является захват православных храмов по всей Украине. Причем, рейдерски отжимают церкви не только Московского, но и Киевского патриархата.

Это, а также многие другие действия лидера ПЦУ Епифания являются свидетельством того, что он не обладает необходимыми моральными качествами, чтобы быть духовным лидером.

Об этом рассказал настоятель Храма святых мучениц Вери, Надежды, Любови и их матери Софии УПЦ КП отец Сергий , сообщает Telegram-канал Раскольникофф.







«Сейчас для православной церкви Украины главное – это имущество Киевской патриархии: присвоить его себе, переоформить на свою конфессию. Это идет не от них, а от Константинопольского патриархата. Варфоломей хочет иметь влияние в середине нашего государства, в середине нашей церкви. Это также прописано в Томосе, что определенные святыни передаются в юрисдикцию Константинопольсьского патриархата. Сегодня идет борьба не столько духовная, сколько материальная», - рассказал священник.

Отец Сергий сам стал жертвой такого рейдерства. По его словам, протоирей ПЦУ Иван Дзюба предоставил лживую информацию о том, что, что утеряны печать, документы и на основании этого все переоформил на ПЦУ. А полиция на такие действия никак не отреагировала.

При этом, отец Сергий добавил, что м итрополит Епифаний воспользовался благоприятной политической ситуацией, чтобы возглавить ПЦУ, и сразу же, фактически, предал своего духовного наставника патриарха Филарета.

«Лидер церкви должен обладать авторитетом среди людей. И этот авторитет должен основываться на его словах, делах и поступках», - сказал священник.