У Юрченко нашли незарегистрированный пистолет

Правоохранители обнаружили у народного депутата Александра Юрченко незарегистрированный пистолет. Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.



На пассажирском сидении машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.



На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат.



Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

