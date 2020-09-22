В этом году с участием сотрудников полиции произошло уже около 880 ДТП

За восемь месяцев 2020 года произошло 877 ДТП с участием сотрудников полиции. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Национальной полиции Украины.



"За восемь месяцев текущего года с участием сотрудников полиции произошло 877 ДТП (2019 - 842), по их вине - 241 (2019 - 209). В результате дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине полицейских и сотрудников полиции, травмированы 10 правоохранителей (2019 - 40), еще 1 погиб (2019 - 0)", - говорится в ответе на запрос.

