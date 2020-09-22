В ЛНР задержали украинских диверсантов, планировавших похищение итальянца

В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что сотрудники ведомства задержали двух украинских диверсантов, планировавших похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, координировавшего работу Итальянского центра в ЛНР.



"Нами была получена информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины на территорию Луганской народной республики была заброшена специально подготовленная диверсионная группа, для того чтобы похитить иностранного гражданина и вывезти его на территорию Украины. При проверке данной информации группа была выявлена и на этапе подготовки данного преступления участники данной группы были задержаны", - заявил РИА Новости представитель МВД ЛНР.



Собеседник агентства уточнил, что задержанными оказались Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко на предоставленном журналистам оперативном видео рассказывает, что был завербован СБ Украины в 2016 году, служил в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, после чего по заданию украинских спецслужб устроился в военную прокуратуру ДНР, где работал до 2018 года. Позже, выполнив ряд задач, вернулся на подконтрольную Киеву территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов. После получения нового задания и прохождения специальной подготовки по поддельным документам приехал на территорию Луганской народной республики.



"У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами, с помощью которых они должны были обездвижить иностранного гражданина и на автомобиле повышенной проходимости вывезти, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ожидала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была их перекинуть через Северский Донец (линия соприкосновения - ред.) на территорию Украины", - сообщил представитель МВД.



По данным задержанных, за эту операцию они должны были получить по пять тысяч долларов.



Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет напомнил, что за время конфликта в Донбассе Киев еще ни разу не выполнил ни одно соглашение.



"В сентябре текущего года было зафиксировано еще одно нарушение мер по усилению режима прекращения огня. Пункт "а" данного документа четко запрещает любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия всех сторон. Благодаря действиям сотрудников управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР приспешникам СБУ не удалось довести до логического конца свои цели", - заявил Корнет.

