Богачи поставили под угрозу человечество - исследование

Самые богатые люди планеты поставили под угрозу все человечество. Об этом свидетельствует исследование благотворительной организации Oxfam.



В докладе компании говориться о том, что деятельность 63 миллиона богатейших людей планеты является основной причиной выбросов в атмосферу. Они продуцируют

вдвое больше парниковых газов, чем беднейшие 50% населения планеты.



В период с 1990 по 2015 год на 10% самых богатых людей приходилось 52 процента от всех вредных выбросов. Исследователи отметили, что состоятельные люди в огромных количествах потребляют товары и услуги, производство которых усугубляет климатическую катастрофу.



Глава отдела климатической политики Oxfam Тим Гор подчеркнул, что за такое “поведение” богачей платит бедное население и молодые люди.



Авторы доклада призывают повышать налоги на частные самолеты, спортивные автомобили, внедорожники и другие опасные для экологии предметы роскоши.

