В ЕС рассказали о дальнейших планах в евроинтеграции Украины

В ближайшее время со стороны Европейского союза не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. При этом ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.



Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.



"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал Маасикас.



Он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

