Оппозиция назвала "воровской сходкой" инаугурацию Лукашенко

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко назвал инаугурацию Александра Лукашенко "воровской сходкой", сообщает Tut.by в телеграм.



"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - заявил он.



Латушко отметил, что у Лукашенко "был шанс уйти" и с сегодняшнего дня он больше не президент.



"Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира", - сказал оппозиционер.



СМИ сообщают, что в Минске на улицах начали появляется протестующие, есть задержанные.

