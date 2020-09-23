В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19

В Польше в среду, 23 сентября, официально объявили о разработке первых в мире эффективных лекарств от коронавируса. Препарат передали на клинические испытания, сообщает Onet.



Лекарство разработала компания Biomed, используя плазму крови людей, которые выздоровели от коронавируса. Сейчас препарат передают на клинические испытания в четыре центра: в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.



"23 сентября завершился этап производства, в результате которого было изготовлено более трех тысяч ампул иммуноглобулина anti-SARS-CoV-2, которые после завершения необходимых тестов, в том числе тестов на стабильность продукта, будут переданы на клинические испытания. Выпуск препарата для некоммерческих клинических испытаний запланирован на четвертый квартал 2020 года", - сказала глава компании Марцин Пирог.



Отмечается, что производство препарата началось 18 августа, его делали из плазмы крови людей, которые выздоравливают после инфицирования коронавирусом.



"Лечение COVID-19 плазмой крови выздоравливающих уже одобрено ВОЗ и Министерством здравоохранения Польши", - сказал доктор Гжегож Челей, сенатор парламента Польши, присутствовавший на представлении препарата.

